Естонські есдеки заявили, що їх виганяють з уряду

Естонські соціал-демократи, які входять до керівної коаліції у складі трьох партій, кажуть, що партнери вирішили не продовжувати співпрацю з ними.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Лідер Соціал-демократичної партії Естонії, очільник МВС Лаурі Ляенеметс заявив, що коаліційні партнери – основна керівна політсила Партія реформ та "Естонія 200" – вирішили не продовжувати співпрацю з ними.

Ляенеметс сказав, що сприймає це "як комплімент" і визнання того, що есдеки наполегливо просували свій порядок денний лівого спрямування.

"Рішення вигнати соціал-демократів з уряду ухвалювали безпосередньо Крістен Міхал і Кейт Касеметс (прем’єр-міністр і лідер Партії реформ та держсекретар). В "Естонія 200" сьогодні сказали, що вони (Міхал і Касеметс) ухвалили це рішення близько трьох тижнів тому", – сказав Ляенеметс.

Він додав, що зміни у коаліції – це нормальний процес у демократичній країні, але покритикував те, що рішення нібито ухвалювалося "двома друзями" без участі правління Партії реформ.

Ляенеметс додав, що це "удар в спину", та дорікнув, що за лідерства Каї Каллас було більше спроб порозумітися з коаліційними партнерами, коли виникали серйозні розбіжності.

Соціал-демократи мали в уряді чотири портфелі – міністра внутрішніх справ, інфраструктури, регіональних питань та охорони здоров’я.

Як очікують, прем’єр Крістен Міхал офіційно ініціює відставку міністрів-есдеків у вівторок. Без них Партія реформ та "Естонія 200" будуть мати у парламенті 52 голоси зі 101.

Три партії були коаліційними партнерами вже майже два роки – після того, як домовились про уряд за підсумками виборів 2023 року. Прем’єркою перший час була лідерка реформістів Кая Каллас – до її висування на топпосаду у Єврокомісії, після чого керівництво партією та урядом перейшло до Крістена Міхала.