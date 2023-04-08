В Естонії визначилися зі складом нового уряду, відоме ім’я глави МЗС

Три політсили Естонії, що формують новий уряд, визначилися з міністрами.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда",

"Партія реформ" чинної прем’єрки Каї Каллас, як переможець виборів, отримує найбільше міністерських портфелів. У мінсоцполітики залишиться Сігне Рійсало, міністром юстиції буде Калле Лаанет, міністром фінансів - Март Вирклаєв.

Міністром оборони залишається Ханно Певкур.

Мінкульт очолить Хейді Пурга, новостворене міністерство клімату, де об’єднали питання довкілля, транспорту й енергетики - Крістен Міхал.

Міністерство закордонних справ очолить Маргус Тсахкна – представник "Естонія 200", яка на цих виборах вперше пройшла у парламент. До вступу у цю політсилу він від початку політичної кар’єри був у партії "Вітчизна", очолював міністерство оборони за уряду Юрі Ратаса та міністерство соцзахисту в другому уряді Тааві Рийваса.

Цікаво, що вже після початку політичної кар’єри, у 2009 році, Тсахкна брав участь у пісенному конкурсі на естонському телебаченні і виграв 2-ге місце.

PHOTO: KARLI SAUL

Представники партії отримали також портфель міністра ІТ та економіки - відомство очолить Тійт Рійсало, та міністра освіти, яке очолить лідерка партії Крістіна Каллас. Лідер "Естонія 200" Лаурі Хуссар стане спікером парламенту.

Соціал-демократи зберігають портфель міністра внутрішніх справ (на посаді залишиться Лаурі Ляенеметс), міністерство охорони здоров’я очолить Рііна Сіккут, міністерство регіональни і сільських справ - Мадіс Калла.

Про цьогорічні парламентські вибори в Естонії "ЄвроПравда" детально розповідала у статті "Е-вибори проти популістів".