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У Німеччині зірвали ймовірний напад на синагогу, яку вже атакували 5 років тому

Новини — Четвер, 13 березня 2025, 12:32 — Марія Ємець

Німецькі ЗМІ неофіційно дізналися, що правоохоронні органи запобігли ймовірному теракту у синагозі в місті Галле, яка вже зазнавала нападу у 2019 році. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

У Німеччині ведуть розслідування за фактом ймовірної підготовки теракту у синагозі міста Галле і у цій справі є затриманий, дізнались видання Mitteldeutsche Zeitung і MDR.

Речник прокуратури підтвердив  Spiegel, що таке розслідування справді ведеться, але не став надавати жодних деталей, щоб "не зашкодити процесу". 

За даними ЗМІ, правоохоронці вичислили 19-річного юнака, який надумав скоїти напад у синагозі в Галле, його затримали в лютому на території Швейцарії. Підозрюваний нібито вже купив зброю для здійснення своїх намірів та розповідав про свої плани у месенджері. 

У 2019 році на Йом-Кіпур, головне єврейське свято, молодий чоловік спробував увірватися в синагогу в Галле. Коли йому це не вдалося, він вбив двох випадкових людей поряд та поранив ще двох. Затриманий виявився німцем Стефаном Бальє. 

У 2020 році його засудили до довічного ув’язнення. Під час процесу чоловік висловлював антисемітські і расистські погляди. У 2022 році, перебуваючи в ув’язненні, він ненадовго захопив заручників

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Німеччина
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