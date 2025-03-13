В Германии сорвали вероятное нападение на синагогу, которую уже атаковали 5 лет назад

Немецкие СМИ неофициально узнали, что правоохранительные органы предотвратили вероятный теракт в синагоге в городе Халле, которая уже подвергалась нападению в 2019 году.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

В Германии ведут расследование по факту вероятной подготовки теракта в синагоге города Халле и в этом деле есть задержанный, узнали издания Mitteldeutsche Zeitung и MDR.

Представитель прокуратуры подтвердил Spiegel, что такое расследование действительно ведется, но не стал предоставлять никаких деталей, чтобы "не повредить процессу".

По данным СМИ, правоохранители вычислили 19-летнего юношу, который надумал совершить нападение в синагоге в Халле, его задержали в феврале на территории Швейцарии. Подозреваемый якобы уже купил оружие для осуществления своих намерений и рассказывал о своих планах в мессенджере.

В 2019 году на Йом-Кипур, главный еврейский праздник, молодой человек попытался ворваться в синагогу в Халле. Когда ему это не удалось, он убил двух случайных людей рядом и ранил еще двух. Задержанный оказался немцем Стефаном Бале.

В 2020 году его приговорили к пожизненному заключению. Во время процесса мужчина высказывал антисемитские и расистские взгляды. В 2022 году, находясь в заключении, он ненадолго захватил заложников.