У Греції склав присягу новий президент

Колишній спікер парламенту Греції Константінос Тасулас офіційно став дев'ятим президентом Грецької Республіки після падіння диктатури 1967-1974 років і скасування монархії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Після прийняття присяги архієпископом Афінським в парламенті і покладання вінка до могили Невідомого солдата на площі перед будівлею парламенту, Тасулас здійснить коротку поїздку до президентського особняка, де він перейме владу від Катерини Сакелларопулу.

66-річний Константінос Тасулас був обраний на посаду президента голосуванням більшістю в 160 голосів у 300-місній Палаті представників 12 лютого. Його підтримали переважно члени його партії, керівної правоцентристської "Нової демократії".

Новий президент вперше був обраний депутатом парламенту від "Нової демократії" у 2000 році, а потім переобирався у 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2019 і 2023 роках.

У 2007-2009 роках він був заступником міністра оборони, у 2014-2015 роках – міністром культури і спорту, а в 2019 році став спікером парламенту і обіймав цю посаду до висунення його кандидатури на посаду президента на початку цього року.

Він також був мером північного афінського передмістя Кіфісія з 1995 по 1998 рік.

Церемонія приведення до присяги в четвер не обійшлася без політичної драми, оскільки дві партії, "Курс свободи" та "Грецьке рішення", вирішили утриматися від участі в процедурі на знак протесту проти висунення кандидатури Тасуласа прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.

Нагадаємо, президента Греції обрали з четвертої спроби.

До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.

Термін повноважень Сакелларопулу закінчився 13 березня.