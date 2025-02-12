Парламент Греції з четвертої спроби обрав нового президента країни 

Грецькі депутати обрали нового президента країни в четвертому й останньому турі голосування у середу – ним стане попередній спікер парламенту і кандидат прем'єр-міністра Константінос Тасулас.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Тасулас отримав 160 голосів під час виборів, що проходили у 300-місному парламенті. Усього в голосуванні взяли участь 276 депутатів. У останньому турі голосування поріг для обрання становив просту більшість у 151 голос.

Константінос Тасулас фото з сайту www.ekathimerini.com

Оскільки керівна партія "Нова демократія" отримала 156 місць у парламенті, перемога Тасуласа у четвертому турі була майже гарантованою.

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Рішення висунути кандидатуру Тасуласа обурило протестувальників, які минулого місяця мітингували під стінами парламенту, вимагаючи справедливості щодо залізничної катастрофи 2023 року.

Вони кажуть, що під час перебування Тасуласа на посаді спікера законодавці не змогли нікого притягнути до політичної відповідальності за найстрашнішу залізничну катастрофу в Греції.

Посада президента у Греції – значною мірою церемоніальна роль, яка також передбачає обмежені політичні повноваження.

До цього посаду президента обіймала Катерина Сакелларопулу, яка стала першою жінкою-главою держави в Греції. У листопаді 2022 року вона приїздила до Києва.

Термін повноважень Сакелларопулу закінчується 13 березня. Очікується, що церемонія приведення до присяги Тасуласа відбудеться цього ж дня.