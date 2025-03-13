В Греции принял присягу новый президент

Бывший спикер парламента Греции Константинос Тасулас официально стал девятым президентом Греческой Республики после падения диктатуры 1967-1974 годов и отмены монархии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

После принятия присяги архиепископом Афинским в парламенте и возложения венка к могиле Неизвестного солдата на площади перед зданием парламента, Тасулас совершит короткую поездку в президентский особняк, где он примет власть от Екатерины Сакелларопулу.

66-летний Константинос Тасулас был избран на пост президента голосованием большинством в 160 голосов в 300-местной Палате представителей 12 февраля. Его поддержали преимущественно члены его партии, правящей правоцентристской "Новой демократии".

Новый президент впервые был избран депутатом парламента от "Новой демократии" в 2000 году, а затем переизбирался в 2004, 2007, 2009, 2012, 2015, 2019 и 2023 годах.

В 2007-2009 годах он был заместителем министра обороны, в 2014-2015 годах – министром культуры и спорта, а в 2019 году стал спикером парламента и занимал эту должность до выдвижения его кандидатуры на пост президента в начале этого года.

Он также был мэром северного афинского пригорода Кифисия с 1995 по 1998 год.

Церемония приведения к присяге в четверг не обошлась без политической драмы, поскольку две партии, "Курс свободы" и "Греческое решение", решили воздержаться от участия в процедуре в знак протеста против выдвижения кандидатуры Тасуласа премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.

Напомним, на этот раз президента Греции избрали с четвертой попытки.

До этого пост президента занимала Екатерина Сакелларопулу, которая стала первой женщиной-главой государства в Греции. В ноябре 2022 года она приезжала в Киев.

Срок полномочий Сакелларопулу истек 13 марта.