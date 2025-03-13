ЗМІ: Туреччина хоче продовження винятку із санкцій США, щоб далі платити за газ Росії

Туреччина прагне, аби США продовжили термін дії винятку з накладених санкцій проти РФ, що дозволило б країні продовжувати проводити платежі за російський природний газ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на турецьких посадовців, обізнаних з цим питанням, інформує "Європейська правда".

Туреччина ніколи публічно не повідомляла, коли закінчується термін дії її винятку у санкціях щодо АТ "Газпромбанк", наданого в грудні.

Однак посадовці заявили, що його термін закінчується 20 березня, і що Анкара працює над його продовженням.

За словами співрозмовників видання, цього тижня міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек має провести телефонну розмову з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, щоб попросити про продовження терміну дії винятку.

У листопаді США наклали санкції на "Газпромбанк", який слугував каналом платежів за російські енергоносії. Згодом США надали винятки основним імпортерам російських енергоносіїв – Туреччині та Угорщині.