СМИ: Турция хочет продления исключения из санкций США, чтобы дальше платить за газ России

Турция хочет, чтобы США продлили срок действия исключения из наложенных санкций против РФ, что позволило бы стране продолжать проводить платежи за российский природный газ.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, информирует "Европейская правда".

Турция никогда публично не сообщала, когда истекает срок действия ее исключения в санкциях в отношении АО "Газпромбанк", предоставленного в декабре.

Однако чиновники заявили, что его срок истекает 20 марта, и Анкара работает над его продлением.

По словам собеседников издания, на этой неделе министр финансов Турции Мехмет Шимшек должен провести телефонный разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом, чтобы попросить о продлении срока действия исключения.

В ноябре США наложили санкции на "Газпромбанк", который служил каналом платежей за российские энергоносители. Впоследствии США предоставили исключения основным импортерам российских энергоносителей – Турции и Венгрии.