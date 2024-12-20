Туреччина заявила, що отримала від США виняток щодо санкцій проти Газпромбанку

Туреччина заявила, що США звільнили її від санкцій щодо російського АТ "Газпромбанк", дозволивши Анкарі платити за імпорт газу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Міністр енергетики Туреччини Альпарслан Байрактар заявив, що після серії переговорів з офіційними особами США країні буде дозволено продовжувати здійснювати платежі за газ через Газпромбанк.

Санкції США, запроваджені минулого місяця проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, яка використовується країнами для забезпечення постачання природного газу, стали джерелом занепокоєння для багатьох країн, в тому числі в Європейському Союзі. Санкції є перешкодою для тих, хто використовує російського кредитора для здійснення платежів. У середу Угорщина оголосила, що також отримала звільнення від санкцій.

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Байрактар раніше заявляв, що Туреччині потрібен виняток, інакше вона ризикує потрапити під санкції. За офіційними даними, більше третини імпорту природного газу до Туреччини надходить з Росії.

Міністерство фінансів США не відповіло на запит прокоментувати скасування санкцій.

Агентство Bloomberg повідомило, що офіційні особи в Анкарі зустрічалися з російською делегацією в листопаді, щоб обговорити альтернативні способи оплати.

Водночас нещодавно господар Кремля Владімір Путін дозволив іноземним покупцям платити за російський газ через інші фінансові установи до зняття санкцій з Газпромбанку.

Нещодавно стало відомо, що ЄС просить США розглянути шляхи пом'якшення санкцій проти Газпромбанку.