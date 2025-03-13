Як "друг Путіна" поставив Балкани на межу нової війни і що може зробити Захід

Заморожений конфлікт, в умовах якого всю свою новітню історію жила Боснія і Герцеговина, здається, остаточно розморожено. До такої міри, що відновлення бойових дій у БіГ тепер видається цілком можливим сценарієм.

Каталізатором став вирок президенту Республіки Сербської Мілораду Додіку – лідера боснійських сербів засудили до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність. І хоча попереду ще апеляція, судова поліція вже отримала наказ доставити Додіка та все вище керівництво РС на допит за підозрою у намаганнях підриву конституційного устрою БіГ.

Про кризу на Балканах за відмашкою РФ і її можливі наслідки, читайте в статті експерта із Західних Балкан Володимира Цибульника і редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Між арештом сепаратистів та громадянською війною: що відбувається у Боснії і Герцеговині. Далі – стислий її виклад.

Росія зробила все можливе, щоб розбурхувати настрої у Республіці Сербській та створити ілюзію, що вихід зі складу Боснії і Герцеговини (БіГ) та приєднання до Сербії є цілком можливим.

Зокрема, саме російське вето лежить в основі нинішньої кризи.

У 2021 році Росія не дала згоду на чергове призначення високого представника щодо Боснії й Герцеговини.

А коли без згоди РФ на цю посаду було призначено Крістіана Шмідта, у Москві почали говорити про його нелегітимність та необов’язковість до виконання його наказів.

У 2023 році Народна Скупщина Республіки Сербської (далі – НСРС) ухвалила акт щодо невизнання Крістіана Шмідта високим представником, а згодом заборонила публікацію його рішень в офіційних виданнях Республіки Сербської.

Саме за ці кроки проти президента Республіки Сербської Мілорада Додіка й було відкрито кримінальну справу, яка й завершилася хоч і мінімально можливим, але все ж обвинувальним вироком. Детальніше про це можна почитати у статті "В’язниця для ‘друга Путіна’".

Очікуючи вироку, Додік активно погрожував виходом Республіки Сербської зі складу Боснії і Герцеговини, а після оголошення вироку – почав реалізовувати свої погрози.

Народна Скупщина прийняла закони, згідно з якими судовим органам БіГ заборонено діяти на території Республіки Сербської.

6 березня Мілорад Додік підписав згадані закони.

Розвал Боснії і Герцеговини став реальною загрозою, а події почали набирати обертів.

У відповідь Конституційний суд БіГ схвалив рішення щодо зупинки дії щойно схвалених в РС законів.

Далі почала діяти Прокуратура БіГ, яка 10 березня відкрила нову справу проти Додіка та інших топпосадовців Республіки Сербської за підозрою щодо посягання на підрив конституційного устрою держави, їх викликали на допит.

Очікувано, ніхто на допит не з’явився – тож тепер прокуратура має затримати для допиту не лише Додіка, а й прем'єр-міністра РС Радована Вишковича, а також спікера парламенту Ненада Стевандича.

Такі дії потенційно загрожують зіткненням з місцевими силовими структурами. А тому Агенція поки не поспішає виконувати цей припис.

Не виключено, що це буде робити європейська поліцейська миротворча місія EUFOR. Тим часом почалося введення в РС резервних сил – саме для збереження миру та територіальної цілісності БіГ. На додачу до Сараєва прибув генеральний секретар НАТО Марк Рютте. "Ми не дозволимо поставити під загрозу такими зусиллями завойований мир", – каже Рютте.

Та головний результат протистояння останніх днів полягає в тому, що Мілорад Додік неочікувано для себе залишився без міжнародної підтримки.

Але він продовжує ескалювати. Вчора ввечері на позачерговому засіданні Скупщини схвалили постанову щодо початку обговорення нової Конституції РС та її ухвалення. Подальший розвиток подій буде залежати багато у чому від рішучості високого представника Крістіана Шмідта.

Докладніше – в матеріалі Володимира Цибульника і Юрія Панченка Між арештом сепаратистів та громадянською війною: що відбувається у Боснії і Герцеговині.