Как "друг Путина" поставил Балканы на грань новой войны и что может сделать Запад

Замороженный конфликт, в условиях которого всю свою новейшую историю жила Босния и Герцеговина, кажется, окончательно разморожен. До такой степени, что возобновление боевых действий в БиГ теперь представляется вполне возможным сценарием.

Катализатором стал приговор президенту Республики Сербской Милораду Додику – лидера боснийских сербов приговорили к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. И хотя впереди еще апелляция, судебная полиция уже получила приказ доставить Додика и все высшее руководство РС на допрос по подозрению в попытках подрыва конституционного строя БиГ.

О кризисе на Балканах по отмашке РФ и его возможных последствиях, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Между арестом сепаратистов и гражданской войной: что происходит в Боснии и Герцеговине. Далее – краткое ее изложение.

Россия сделала все возможное, чтобы будоражить настроения в Республике Сербской и создать иллюзию, что выход из состава Боснии и Герцеговины (БиГ) и присоединение к Сербии вполне возможно.

В частности, именно российское вето лежит в основе нынешнего кризиса.

В 2021 году Россия не дала согласие на очередное назначение высокого представителя по Боснии и Герцеговине.

А когда без согласия РФ на эту должность был назначен Кристиан Шмидт, в Москве начали говорить о его нелегитимности и необязательности к исполнению его приказов.

В 2023 году Народная Скупщина Республики Сербской (далее – НСРС) приняла акт о непризнании Кристиана Шмидта высоким представителем, а впоследствии запретила публикацию его решений в официальных изданиях Республики Сербской.

Именно за эти шаги против президента Республики Сербской Милорада Додика и было открыто уголовное дело, которое и завершилось хоть и минимально возможным, но все же обвинительным приговором. Подробнее об этом можно почитать в статье "Тюрьма для "друга Путина".

Ожидая приговора, Додик активно угрожал выходом Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины, а после оглашения приговора – начал реализовывать свои угрозы.

Народная Скупщина приняла законы, согласно которым судебным органам БиГ запрещено действовать на территории Республики Сербской.

6 марта Милорад Додик подписал упомянутые законы.

Развал Боснии и Герцеговины стал реальной угрозой, а события начали набирать обороты.

В ответ Конституционный суд БиГ принял решение об остановке действия только что принятых в РС законов.

Далее начала действовать Прокуратура БиГ, которая 10 марта открыла новое дело против Додика и других топ-чиновников Республики Сербской по подозрению в посягательстве на подрыв конституционного строя государства, их вызвали на допрос.

Ожидаемо, никто на допрос не явился – и теперь прокуратура должна задержать для допроса не только Додика, но и премьер-министра РС Радована Вишковича, а также спикера парламента Ненада Стевандича.

Такие действия потенциально угрожают столкновением с местными силовыми структурами. А потому Агентство пока не спешит выполнять это предписание.

Не исключено, что это будет делать европейская полицейская миротворческая миссия EUFOR. Тем временем начался ввод в РС резервных сил – именно для сохранения мира и территориальной целостности БиГ. Вдобавок в Сараево прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. "Мы не позволим поставить под угрозу такими усилиями завоеванный мир", – говорит Рютте.

Но главный результат противостояния последних дней заключается в том, что Милорад Додик неожиданно для себя остался без международной поддержки.

Но он продолжает эскалировать. Вчера вечером на внеочередном заседании Скупщины одобрили постановление о начале обсуждения новой Конституции РС и ее принятия. Дальнейшее развитие событий будет зависеть во многом от решимости высокого представителя Кристиана Шмидта.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника и Юрия Панченко Между арестом сепаратистов и гражданской войной: что происходит в Боснии и Герцеговине.