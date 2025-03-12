Чехія відправляє десантників до Боснії та Герцеговини для посилення місії ЄС

Чехія відправить до Боснії та Герцеговини десантників, які посилять миротворчу операцію Європейського Союзу.

Про це повідомила армія Чехії, передає Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Як розповіли чеські військові, десантники країни посилять миротворчу операцію ЄС у Боснії і Герцеговині після погіршення безпекової ситуації.

Відтак цього тижня 150 десантників вирушають до країни на один місяць. Окрім цього, зазначається, що до Боснії і Герцеговини також прямує румунська рота та італійський вертолітний підрозділ.

Чеська армія бере участь у багатонаціональній миротворчій операції Європейського Союзу в Боснії і Герцеговині з 2010 року.

Чеські, італійські та румунські солдати приєдналися до гарнізону EUFOR, який налічує близько 1000 осіб, щоб стежити за дотриманням Дейтонської мирної угоди 1995 року, яка поклала край майже чотирирічній війні.

Нагадаємо, що напруженість у Боснії і Герцеговині зросла після лютневого засудження лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Оскільки Додік був засуджений у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника, влада Республіки Сербської прийняла низку неконституційних законів.

Ці закони зустріли майже повне засудження в усьому світі, від держсекретаря США Марко Рубіо до генерального секретаря НАТО Марка Рютте та кількох іноземних посольств у БіГ.

12 березня прокуратура БіГ видала наказ судовій поліції на затримання керівництва Республіки Сербської, зокрема й Додіка.