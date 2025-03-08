Конституційний суд Боснії призупинив дію сепаратистських законів боснійських сербів

Конституційний суд Боснії та Герцеговини в п'ятницю тимчасово призупинив дію сепаратистських законів, прийнятих парламентом Республіки Сербської і підписаних лідером регіону Мілорадом Додіком.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Суд заявив, що імплементація цих законів до винесення ним остаточного рішення щодо їх конституційності матиме "серйозні і неминучі наслідки", що ставлять під загрозу конституційний і правовий порядок і суверенітет Боснії і Герцеговини.

Суд ухвалив рішення у відповідь на звернення найвищих посадових осіб держави, які стверджували, що цей закон є посяганням на конституційний лад, у зв'язку з чим проти топ-посадовців Республіки Сербської розпочато розслідування прокуратурою.

"Кожен, хто нападає на державу Боснія і Герцеговина, повинен знати, що він буде нести за це відповідальність", – заявив на екстреній пресконференції в п'ятницю Денис Бечирович, боснійський член тристороннього президентства Боснії і Герцеговини.

Бечирович закликав EUFOR, миротворчі сили Європейського Союзу, ввести резервні сили і розмістити їх у стратегічних точках Боснії.

Цей крок був зроблений на тлі зростаючої напруженості в Боснії після того, як минулого тижня суд засудив Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської і проросійського націоналіста, до року ув'язнення і заборонив йому обіймати політичні посади протягом шести років.

Додік відкинув вирок, а наступного дня регіональний парламент Республіки Сербської ухвалив закон, що забороняє присутність національної поліції та судової влади на своїй території.

Додік також миттєво відкинув рішення Конституційного суду, заявивши, що суд не є "законним", оскільки в ньому не вистачає суддів-боснійських сербів, яких не зміг обрати регіональний парламент Республіки Сербської.

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