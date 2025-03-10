Рютте підтримав територіальну цілісність Боснії на тлі напруженості
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав територіальну цілісність Боснії на тлі напруженості, яка виникла внаслідок вироку про тюремне ув'язнення президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.
Про це він заявив у понеділок, 10 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
Рютте заявив, що НАТО не допустить виникнення вакууму безпеки і що неповага до мирної угоди і конституції Боснії є "неприйнятною".
Як зазначило агентство, генсек НАТО мав на увазі Дейтонську мирну угоду, яка поклала край війні 1992-95 років, в якій загинуло 100 тисяч людей.
"Ми не дозволимо поставити під загрозу важко здобутий мир. Ця країна дивиться на вас трьох. Зробіть так, щоб країна пишалася цим президентством, і вирішіть цю проблему", – заявив Рютте після зустрічі з тристороннім головуванням Боснії і закликав трьох його членів "взяти на себе відповідальність".
Наприкінці лютого у Боснії суд засудив Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської і проросійського націоналіста, до року ув'язнення і заборонив йому обіймати політичні посади протягом шести років.
Додік відкинув вирок, а наступного дня регіональний парламент Республіки Сербської ухвалив закон, що забороняє присутність національної поліції та судової влади на своїй території.
Додік також миттєво відкинув рішення Конституційного суду, заявивши, що суд не є "законним", оскільки в ньому не вистачає суддів – боснійських сербів, яких не зміг обрати регіональний парламент Республіки Сербської.
8 березня конституційний суд Боснії та Герцеговини тимчасово призупинив дію сепаратистських законів, прийнятих парламентом Республіки Сербської і підписаних Додіком.
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