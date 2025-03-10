Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав територіальну цілісність Боснії на тлі напруженості, яка виникла внаслідок вироку про тюремне ув'язнення президента Республіки Сербської Мілорада Додіка.

Про це він заявив у понеділок, 10 березня, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Рютте заявив, що НАТО не допустить виникнення вакууму безпеки і що неповага до мирної угоди і конституції Боснії є "неприйнятною".

Як зазначило агентство, генсек НАТО мав на увазі Дейтонську мирну угоду, яка поклала край війні 1992-95 років, в якій загинуло 100 тисяч людей.

"Ми не дозволимо поставити під загрозу важко здобутий мир. Ця країна дивиться на вас трьох. Зробіть так, щоб країна пишалася цим президентством, і вирішіть цю проблему", – заявив Рютте після зустрічі з тристороннім головуванням Боснії і закликав трьох його членів "взяти на себе відповідальність".

Наприкінці лютого у Боснії суд засудив Мілорада Додіка, президента Республіки Сербської і проросійського націоналіста, до року ув'язнення і заборонив йому обіймати політичні посади протягом шести років.

Додік відкинув вирок, а наступного дня регіональний парламент Республіки Сербської ухвалив закон, що забороняє присутність національної поліції та судової влади на своїй території.

Додік також миттєво відкинув рішення Конституційного суду, заявивши, що суд не є "законним", оскільки в ньому не вистачає суддів – боснійських сербів, яких не зміг обрати регіональний парламент Республіки Сербської.

8 березня конституційний суд Боснії та Герцеговини тимчасово призупинив дію сепаратистських законів, прийнятих парламентом Республіки Сербської і підписаних Додіком.

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