Як повернення до Білому дому Трампа може перевернути польську політику

Добрі відносини зі Сполученими Штатами є стовпом польської безпекової політики – незалежно від того, який уряд перебуває при владі. Однак чи залишаться актуальними ці догми польської зовнішньої політики після повернення до влади в США Дональда Трампа?

Ситуація, в яку потрапив президент Анджей Дуда, якому Дональд Трамп виділив лише 10 хвилин свого часу, демонструє, що гарантій збереження добрих відносин із США більше немає ні в кого.

Про те, як зміна влади в Сполучених Штатах може вплинути на польську політику, читайте в статті голови правління Фонду Стефана Баторія (Польща) Едвіна Бендика Фактор Трампа: як новий президент США впливає на політику у Польщі та ставлення до України. Далі – стислий її виклад.

Прихід Дональда Трампа до Білого дому дещо змінив ставлення поляків до Сполучених Штатів, які у своїй більшості люблять США.

Більше половини опитаних організацією More in Common (опитування було проведене на початку березня) сказали, що США стали менш надійним союзником.

Однак і для 55% опитаних США все ще залишаються союзником, і лише 4% вважають їх ворогом.

Що стосується партійного поділу, то найбільш проамериканськи налаштованими в Польщі є прихильники нині опозиційної партії "Право і справедливість", представником якої є президент Анджей Дуда.

Майже так само проамериканськи (чи то протрампівськи) мислять і прихильники ультраправої партії "Конфедерація".

Натомість у партії влади – картина геть протилежна. 84% прихильників "Громадянської коаліції" не сумніваються, що з приходом до влади Дональда Трампа Сполучені Штати втратили довіру.

Таким чином, ставлення до Сполучених Штатів стало однією з осей політичного поділу в Польщі, що чітко простежується в дебатах, які супроводжують повсякденну політику і розгортання президентської кампанії.

Політики "Права і справедливості" критикують уряд Дональда Туска за те, що він, на їхню думку, недостатньо проамериканський, про що свідчить, наприклад, нещодавня суперечка глави МЗС Польщі Радослава Сікорського з Ілоном Маском і держесекретарем США Марко Рубіо.

Ставлення до США також впливає на оцінку інших політичних подій, наприклад щодо України.

Після скандальної зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому домі 28 лютого для прибічників "протрампівських" опозиційних партій Польщі імідж України помітно погіршився, а для прихильників партії влади "Громадянська коаліція" – навпаки.

На щастя, ці оцінки не впливають на декларації щодо стратегічних питань.

88% опитаних вважають, що український опір Росії важливий для польської безпеки. Щоправда, 62% поляків – також більшість – виступають проти відправки польських військ в Україну.

Щодо допомоги Україні, абсолютна більшість прихильників партії влади "Громадянська коаліція" хочуть допомагати Україні до відновлення кордонів 2022 року (40% – до повернення територій 2014 року).

Більшість прихильників ультраправої партії "Конфедерація" – за припинення допомоги Україні негайно.

А електорат партії президента Анджея Дуда має менш чітку позицію: 26% хочуть допомагати до повного відновлення кордонів, і майже стільки ж – 23% – готові припинити допомогу вже сьогодні.

Незалежно від реальної динаміки підтримки цих формувань, є багато ознак того, що вони стають ключовими політичними силами польської політики. І такий розклад здатний створити чимало проблем, в тому числі і для відносин з Україною

Тут вирішальне значення матимуть результати президентських виборів. Перемога Рафала Тшасковського сприятиме консолідації демократичного табору та зміцненню "Громадянської коаліції".

Однак не менш важливим є питання про те, хто разом з Тшасковським вийде до другого туру виборів. Важливу роль у формуванні політичної динаміки відіграватиме американський фактор.

Докладніше – у матеріалі Едвіна Бендика Фактор Трампа: як новий президент США впливає на політику у Польщі та ставлення до України.