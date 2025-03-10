Туск захистив Сікорського, якого після суперечки з Маском і Рубіо атакувала опозиція

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нападки польської опозиції на главу МЗС Радослава Сікорського після його сутички з главою SpaceX Ілоном Маском та держсекретарем США Марко Рубіо у соцмережі Х (Twitter).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Суперечка почалася з допису Ілона Маска, який написав у неділю в X, що його система Starlink є основою української армії, і якщо він її відключить, українська лінія фронту обвалиться.

На його допис відреагував Радослав Сікорський, відзначивши, що Starlink для України оплачується урядом Польщі, і подібні погрози змушують задуматись про надійність постачальника послуг.

Його повідомлення не залишилося поза увагою держсекретаря США Марко Рубіо. Глава американської дипломатії звинуватив Сікорського у тому, що він "вигадує", оскільки "ніхто не погрожував відрізати Україну від Starlink". "І скажіть спасибі, без Starlink Україна давно б програла цю війну, і росіяни зараз були б на кордонах з Польщею", – написав Рубіо.

Глава SpaceX Маск також відреагував на пост Сікорського: "Тихо, маленька людино. Ти платиш невелику частину вартості. І немає ніякої заміни Starlink".

Представників американської адміністрації підтримали деякі політики опозиційної партії Польщі "Право і справедливість". Міхал Вуйцик закликав до відставки уряду, а Павел Яблонський заявив, що "заради польської дипломатії хтось повинен забрати Twitter у Сікорського". Аркадіуш Мулярчик, тим часом, написав англійською мовою: "Ми просимо вибачення за Сікорського".

Дональд Туск відреагував на ці заяви своїм дописом: "Нападаючи на Сікорського, який спокійно пояснює політикам іншої країни про польський національний інтерес, "Право і справедливість" тільки що втратила залишки національної гідності. Політичні та моральні банкрути".

Зрештою після суперечки в Х Маск заявив, що ніколи не відключить мережу Starlink для українських військових, хай він і не згоден з політикою України.