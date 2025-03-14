Как возвращение в Белый дом Трампа может перевернуть польскую политику

Хорошие отношения с Соединенными Штатами являются столпом польской политики безопасности – независимо от того, какое правительство находится у власти. Однако останутся ли актуальными эти догмы польской внешней политики после возвращения к власти в США Дональда Трампа?

Ситуация, в которую попал президент Анджей Дуда, которому Дональд Трамп выделил всего 10 минут своего времени, демонстрирует, что гарантий сохранения хороших отношений с США больше нет ни у кого.

О том, как смена власти в Соединенных Штатах может повлиять на польскую политику, читайте в статье председателя правления Фонда Стефана Батория (Польша) Эдвина Бендика Фактор Трампа: как новый президент США влияет на политику в Польше и отношение к Украине. Далее – краткое ее изложение.

Приход Дональда Трампа в Белый дом несколько изменил отношение поляков к Соединенным Штатам, которые в своем большинстве любят США.

Более половины опрошенных организацией More in Common (опрос был проведен в начале марта) сказали, что США стали менее надежным союзником.

Однако и для 55% опрошенных США все еще остаются союзником, и лишь 4% считают их врагом.

Что касается партийного разделения, то наиболее проамерикански настроенными в Польше являются сторонники ныне оппозиционной партии "Право и справедливость", представителем которой является президент Анджей Дуда.

Почти так же проамерикански (или протрамповски) мыслят и сторонники ультраправой партии "Конфедерация".

Зато в партии власти – картина совершенно противоположная. 84% сторонников "Гражданской коалиции" не сомневаются, что с приходом к власти Дональда Трампа Соединенные Штаты потеряли доверие.

Таким образом, отношение к Соединенным Штатам стало одной из осей политического разделения в Польше, что четко прослеживается в дебатах, сопровождающих повседневную политику и развертывание президентской кампании.

Политики "Права и справедливости" критикуют правительство Дональда Туска за то, что оно, по их мнению, недостаточно проамериканское, о чем свидетельствует, например, недавний спор главы МИД Польши Радослава Сикорского с Илоном Маском и госсекретарем США Марко Рубио.

Отношение к США также влияет на оценку других политических событий, например в отношении Украины.

После скандальной встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля для сторонников "протрамповских" оппозиционных партий Польши имидж Украины заметно ухудшился, а для сторонников партии власти "Гражданская коалиция" – наоборот.

К счастью, эти оценки не влияют на декларации по стратегическим вопросам.

88% опрошенных считают, что украинское сопротивление России важно для польской безопасности. Правда, 62% поляков – также большинство – выступают против отправки польских войск в Украину.

Что касается помощи Украине, абсолютное большинство сторонников партии власти "Гражданская коалиция" хотят помогать Украине до восстановления границ 2022 года (40% – до возвращения территорий 2014 года).

Большинство сторонников ультраправой партии "Конфедерация" – за прекращение помощи Украине немедленно.

А электорат партии президента Анджея Дуда имеет менее четкую позицию: 26% хотят помогать до полного восстановления границ, и почти столько же – 23% – готовы прекратить помощь уже сегодня.

Независимо от реальной динамики поддержки этих формирований, есть много признаков того, что они становятся ключевыми политическими силами польской политики. И такой расклад способен создать немало проблем, в том числе и для отношений с Украиной

Здесь решающее значение будут иметь результаты президентских выборов. Победа Рафала Тшасковского будет способствовать консолидации демократического лагеря и укреплению "Гражданской коалиции".

Однако не менее важным является вопрос о том, кто вместе с Тшасковским выйдет во второй тур выборов. Важную роль в формировании политической динамики будет играть американский фактор.

Подробнее – в материале Эдвина Бендика Фактор Трампа: как новый президент США влияет на политику в Польше и отношение к Украине.