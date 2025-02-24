Дуду розкритикували за "зневажливу" 10-хвилинну зустріч з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда зіткнувся з критикою з боку керівної коаліції через свою зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні – багато політиків припустили, що американський лідер зневажив свого польського колегу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Обидва лідери зустрілися в кулуарах Конференції консервативної політичної дії (CPAC) поблизу Вашингтона для 10-хвилинної розмови, яка торкнулася військової присутності США в Польщі та припинення війни в Україні. Однак зустріч Дуди з президентом США розкритикували у керівній коаліції.

Марчин Босацький, депутат від "Громадянської платформи" і член парламентського комітету у закордонних справах, засудив непрофесіоналізм в організації зустрічі, вказавши на довге очікування Дуди на Трампа і вкрай коротку розмову.

Незважаючи на те, що ідея зустрічі Дуди і Трампа заслуговує на похвалу, "все було зроблено неправильно", заявив він у соцмережі X (Twitter)

"Польський президент не представив позицію Польщі ні на конференції CPAC, ні… під час спільного пресбрифінгу з Трампом", – написав він, додавши, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан тим часом "скористався можливістю представити свої власні – проросійські та антиєвропейські – погляди".

"Дуда поїхав до США як глава держави, а не як представник "ПіС", – сказав Радіо Zet депутат Європарламенту від "Громадянської платформи" Кшиштоф Брейза, додавши, що до Дуди слід ставитися з тією серйозністю, на яку він заслуговує, і що візит слід було б краще спланувати.

Йоанна Шойрінг-Вельгус, депутатка Європарламенту від партії "Нові ліві", зазначила, що хоча коротка зустріч може бути сприйнята як "ляпас", будь-яка подібна зустріч є цінною в нинішній ситуації.

"Я б закликала бути обережними з емоціями, тому що насправді ми не знаємо, що обговорювалося під час зустрічі", – сказала вона в інтерв'ю Radio Zet.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також заявив, що до ситуації слід ставитися серйозно. "Тут немає над чим сміятися. Давайте будемо серйозними, тому що ситуація (з безпекою) стає дуже серйозною", – сказав він.

Державний секретар канцелярії президента Анджей Дера заявив у неділю в інтерв'ю Polsat News, що він не вважає, що той факт, що розмова була короткою, свідчить про брак поваги до польського президента, зазначивши, що Трамп назвав Дуду другом.

"Друга не принижують… З другом розмовляють по-іншому. Немає потреби в довгих годинах переговорів або розмов; з другом ви говорите прямо і по суті", – сказав він.

Нагадаємо, Дуда після зустрічі з Трампом заявив, що без американської підтримки Україна не переживе війну, відзначивши, що "якось цю війну треба закінчити".

Дуда також сказав, що Трамп заспокоїв його щодо присутності військ США у Польщі.