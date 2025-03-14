США попросили допомогти з яйцями Данію, в якої хочуть забрати Гренландію

Сполучені Штати звернулись до Данії та інших європейських країн із проханням експортувати більше яєць на тлі дефіциту і значного зростання цін на цей товар.

Про це стало відомо з листа Міністерства сільського господарства США до Данської асоціації яєць, із яким ознайомилось агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У листі, датованому кінцем лютого, США надіслали офіційні запити до країн-виробників яєць з проханням надати інформацію про їхню здатність і готовність експортувати яйця на американський ринок.

"Ми все ще чекаємо на подальші вказівки від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)", – йдеться у листі, надісланому на початку березня до Данської асоціації яєць.

Асоціація у відповідь заявила, що розгляне запит США, але попередила: в Європі немає надлишку яєць.

"У глобальному масштабі існує дефіцит яєць скрізь, тому що споживання зростає, і багато хто постраждав від пташиного грипу", – пояснили там.

У Данській асоціації яєць повідомили, що запросили у США детальнішу інформацію про умови експорту до США, який є проблематичним через санітарні та інші обмеження.

Оптові ціни на яйця у США б'ють рекорди через низку факторів, зокрема спалах пташиного грипу.

Президент США Дональд Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця в перший день свого перебування на посаді, але в лютому ціни зросли на 59% в річному вимірі, зауважує Reuters.

Запит США відбувся на тлі тарифних погроз Трампа і обіцянок запровадити економічні санкції, якщо Данія не передасть США контроль над Гренландією.