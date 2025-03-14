США попросили помочь с яйцами Данию, у которой хотят забрать Гренландию

Соединенные Штаты обратились к Дании и другим европейским странам с просьбой экспортировать больше яиц на фоне дефицита и значительного роста цен на этот товар.

Об этом стало известно из письма Министерства сельского хозяйства США к Датской ассоциации яиц, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

В письме, датированном концом февраля, США направили официальные запросы в страны-производители яиц с просьбой предоставить информацию об их способности и готовности экспортировать яйца на американский рынок.

"Мы все еще ждем дальнейших указаний от Вашингтона относительно следующих шагов, но есть ли у вас оценка количества яиц, которые могут быть поставлены в Соединенные Штаты (при условии, что они соответствуют всем требованиям импорта)", – говорится в письме, направленном в начале марта в Датскую ассоциацию яиц.

Ассоциация в ответ заявила, что рассмотрит запрос США, но предупредила: в Европе нет избытка яиц.

"В глобальном масштабе существует дефицит яиц везде, потому что потребление растет, и многие пострадали от птичьего гриппа", – пояснили там.

В Датской ассоциации яиц сообщили, что запросили у США более подробную информацию об условиях экспорта в США, который является проблематичным из-за санитарных и других ограничений.

Оптовые цены на яйца в США бьют рекорды из-за ряда факторов, в частности вспышки птичьего гриппа.

Президент США Дональд Трамп пообещал снизить цены на яйца в первый день своего пребывания в должности, но в феврале цены выросли на 59% в годовом измерении, отмечает Reuters.

Запрос США произошел на фоне тарифных угроз Трампа и обещаний ввести экономические санкции, если Дания не передаст США контроль над Гренландией.