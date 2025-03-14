В Швейцарии определились с новым министром обороны

Федеральный департамент по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии с 1 апреля возглавит представитель центристов 61-летний Мартин Пфистер.

Как сообщает "Европейская правда", такое объявление власти страны сделали 14 марта.

Парламент Швейцарии избрал Пфистера в Федеральный совет Швейцарии ранее на этой неделе на место Виолы Амхерд – она была предыдущим министром обороны, но в январе объявила об отставке.

В пятницу Федеральный совет Швейцарии официально объявил о назначении политика главой оборонного ведомства.

Фото: Федеральный департамент по вопросам обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии

Мартин Пфистер – представитель правоцентристской партии Die Mitte, историк по образованию, ранее работал в правительстве кантона Цуг. Имеет звание полковника.

Во время выступления в парламенте Швейцарии Пфистер заявил, что будет работать над тем, чтобы "Швейцария сохраняла свое процветание, была гибкой и инновационной во имя своего суверенитета и независимости".

Говоря о трансатлантических отношениях, он заявил, что Швейцария должна "найти свою роль" в новой геополитической ситуации. Новый швейцарский министр обороны также пообещал эффективно использовать расходы на оборону.

Другой задачей перед Пфистером станет назначение руководства армии, которое уволилось на фоне скандала со злоупотреблениями в компании, обслуживающей технику швейцарской армии.

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