Сенат США проголосував за запобігання шатдауну

Сенат США схвалив законопроєкт про фінансування федерального уряду до 30 вересня 2025 року, запобігши шатдауну.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За проєкт проголосували 54 сенатори, ще 46 були проти. Також Сенат відхилив чотири поправки.

Перед ухваленням законопроєкту в Сенаті США йшли запеклі дебати, оскільки демократи не підтримували передбачене проєктом скорочення витрат приблизно на $7 мільярдів.

Зрештою лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що проголосує за проєк.

За словами демократа, йому не подобається законопроєкт, але він вважає, що шатдаун був би гіршим результатом.

Цей крок Шумера викликав шок у Демократичній партії та оголив розбіжності між її членами щодо того, як протистояти президенту Дональду Трампу, залишаючись у меншості.

12 березня законопроєкт схвалила Палата представників США, контрольована республіканцями. Його підтримали 217 членів палати представників, проти висловилися 213.

Раніше повідомляли, що скорочення персоналу задля економії урядових видатків, які почала адміністрація Дональда Трампа, зачепили і співробітників ЦРУ.

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