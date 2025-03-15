Сенат США проголосовал за предотвращение шатдауна

Сенат США одобрил законопроект о финансировании федерального правительства до 30 сентября 2025 года, предотвратив шатдаун.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

За проект проголосовали 54 сенатора, еще 46 были против. Также Сенат отклонил четыре поправки.

Перед принятием законопроекта в Сенате США шли ожесточенные дебаты, поскольку демократы не поддерживали предусмотренное проектом сокращение расходов примерно на $7 миллиардов.

В итоге лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что проголосует за проект.

По словам демократа, ему не нравится законопроект, но он считает, что шатдаун был бы худшим результатом.

Этот шаг Шумера вызвал шок в Демократической партии и обнажил разногласия между ее членами относительно того, как противостоять президенту Дональду Трампу, оставаясь в меньшинстве.

12 марта законопроект одобрила Палата представителей США, контролируемая республиканцами. Его поддержали 217 членов палаты представителей, против высказались 213.

Ранее сообщалось, что сокращение персонала для экономии правительственных расходов, которые начала администрация Дональда Трампа, затронули и сотрудников ЦРУ.

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