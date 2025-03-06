NYT: адміністрація Трампа почала звільнять співробітників ЦРУ

Скорочення персоналу задля економії урядових видатків, які почала адміністрація Дональда Трампа, зачепили і співробітників ЦРУ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання The New York Times.

За словами трьох осіб, поінформованих про звільнення, деяких офіцерів, найнятих за останні два роки, викликали до місця за межами штаб-квартири агентства в Ленглі у Вірджинії і попросили здати свої посвідчення співробітникам служби безпеки.

Звільнення призначені для того, щоб очистити ряди новоприйнятих офіцерів, яких також називають "працівниками на випробувальному терміні".

Речниця відомства підтвердила, що деякі офіцери, прийняті на роботу за останні два роки, були звільнені.

Скільки саме офіцерів буде звільнено, поки не зрозуміло, але люди, знайомі з процесом, кажуть, що не всі нещодавно прийняті на роботу будуть звільнені. Офіцерам не повідомили, чому їх викликають, але на тлі звільнень в уряді США мало хто сумнівався в тому, що відбувається.

Деякі молоді співробітники агентства останнім часом не наважувалися відповідати на телефонні дзвінки, побоюючись, що це буде дзвінок від служби безпеки з проханням з'явитися для здачі посвідчення.

За словами деяких людей, поінформованих про ситуацію, звільнення зруйнували моральний дух і знизили продуктивність праці на цьому тижні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Китай прагнуть завербувати службовців, звільнених адміністрацією Трампа.

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