На півдні Італії зафіксували землетрус магнітудою 4.7

Землетрус магнітудою 4,7 було зареєстровано біля узбережжя Апулії на півдні Італії в п'ятницю, свідчать дані Національного інституту геофізики і вулканології (INGV).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Поштовхи відчувалися у великих містах, таких як Барі та Фоджія, а також у сусідніх регіонах.

Також зафіксували кілька афтершоків магнітудою до 3,8.

Барбара Валензано, голова служби цивільної оборони Апулії, розповіла, що вони стежать за ситуацією і що повідомлень про критичні події не надходило.

Пожежники та інші служби повідомили, що інформації про постраждалих або значні руйнування не надходило.

Нагадаємо, 13 березня чимало жителів італійського міста Неаполь та його околиць провели ніч на вулицях і в своїх автомобілях після землетрусу, який похитнув будівлі і спричинив обвал уламків.

Нагадаємо, в лютому виверження вулкана Етна на італійському острові Сицилія привабило сотні туристів.