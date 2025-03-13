Землетрус у Неаполі спричинив паніку серед місцевих жителів

Чимало жителів італійського міста Неаполь та його околиць провели ніч на вулицях і в своїх автомобілях після землетрусу, який похитнув будівлі і спричинив обвал уламків.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Італійські сейсмологи повідомили, що підземні поштовхи магнітудою 4,4 сталися о 01:25 за місцевим часом у четвер на невеликій глибині в три кілометри. В результатів у деяких районах Неаполя було порушено електропостачання.

Люди покидали свої будинки і збиралися на вулицях міста, побоюючись нових поштовхів. Пізніше з'явилися фотографії, на яких видно пошкоджений будинок і автомобіль з побитим лобовим склом.

фото агентства ansa

У місті Поццуолі біля Неаполя, недалеко від епіцентру землетрусу, з-під завалів частково зруйнованого будинку витягли одну поранену людину.

За повідомленнями італійських ЗМІ, землетрус, що стався в четвер, відчувався в кількох районах регіону Кампанія. За підземними поштовхами послідували щонайменше два слабші афтершоки. Для оцінки збитків було створено рятувально-координаційний центр.

Школи в Поццуолі і двох сусідніх районах будуть закриті в четвер, щоб перевірити стійкість будівель.

Неаполь розташований на Флегрейських полях – вулканічному басейні, тож ця територія схильна до землетрусів.

Нагадаємо, в лютому виверження вулкана Етна на італійському острові Сицилія привабило сотні туристів.

Етна є найактивнішим вулканом Європи і часто створює проблеми для мешканців найближчих населених пунктів та авіарейсів.