Виверження Етни стало магнітом для туристів, поліція закликає до обережності

Виверження вулкана Етна на італійському острові Сицилія, що триває майже 10 днів, приваблює сотні туристів, у зв’язку з чим поліція нагадує про заходи безпеки.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Поліція закликає туристів, які з’їжджаються подивитись на виверження Етни на Сицилії, подбати про свою безпеку і не підходити надто близько.

Актуальні рекомендації закликають не підходити до потоків лави ближче, ніж на 500 метрів, та не йти до вулкана без супроводу місцевих гідів.

Катання на лижах поблизу вулкана заборонене, але багато кадрів свідчать, що заборону ігнорують.

People skiing during an eruption on Mt Etna



[📹 Dario Teri]pic.twitter.com/WW46htcQWc – Massimo (@Rainmaker1973) February 18, 2025

Чергове виверження Етни почалося 11 лютого і змусило аеропорт міста Катанія спрямовувати десятки рейсів в інші місця через густі хмари диму й попелу.

Етна є найактивнішим вулканом Європи і часто створює проблеми для мешканців найближчих населених пунктів та авіарейсів.

Тим часом грецькі острови Санторіні й Аморгос близько трьох тижнів потерпають від інтенсивної сейсмічної активності. За цей час у районі сталися тисячі землетрусів, магнітуда найсильніших поштовхів перевищувала 5.

На тлі цього прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс запевнив, що країна є безпечною для туристів.