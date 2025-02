Виверження Етни стало магнітом для туристів, поліція закликає до обережності

Виверження вулкана Етна на італійському острові Сицилія, що триває майже 10 днів, приваблює сотні туристів, у зв’язку з чим поліція нагадує про заходи безпеки.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Поліція закликає туристів, які з’їжджаються подивитись на виверження Етни на Сицилії, подбати про свою безпеку і не підходити надто близько.

Актуальні рекомендації закликають не підходити до потоків лави ближче, ніж на 500 метрів, та не йти до вулкана без супроводу місцевих гідів.

Катання на лижах поблизу вулкана заборонене, але багато кадрів свідчать, що заборону ігнорують.

People skiing during an eruption on Mt Etna



