На юге Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4.7

Землетрясение магнитудой 4,7 было зарегистрировано у побережья Апулии на юге Италии в пятницу, свидетельствуют данные Национального института геофизики и вулканологии (INGV).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Толчки ощущались в крупных городах, таких как Бари и Фоджия, а также в соседних регионах.

Также зафиксировали несколько афтершоков магнитудой до 3,8.

Барбара Валензано, глава службы гражданской обороны Апулии, рассказала, что они следят за ситуацией и что сообщений о критических событиях не поступало.

Пожарные и другие службы сообщили, что информации о пострадавших или значительных разрушениях не поступало.

Напомним, 13 марта многие жители итальянского города Неаполь и его окрестностей провели ночь на улицах и в своих автомобилях после землетрясения, которое пошатнуло здания и вызвало обвал обломков.

Напомним, в феврале извержение вулкана Этна на итальянском острове Сицилия привлекло сотни туристов.