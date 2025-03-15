Прем’єра Хорватії госпіталізували через проблеми з серцем
Новини — Субота, 15 березня 2025, 11:23 —
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович був госпіталізований у п'ятницю ввечері через проблеми із серцем.
Про це у коментарі агентству HINA розповів речник уряду Хорватії, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, Пленкович був доставлений до лікарні для лікування "епізодичного порушення серцевого ритму".
Заплановану процедуру було проведено успішно, і очікується, що Пленкович покине лікарню пізніше в суботу.
Нагадаємо, у листопаді минулого року прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс операцію.
Повідомляли також, що польський президент Анджей Дуда потребував операції після травми, в результаті чого втратив кінчик пальця.
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