Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован в пятницу вечером из-за проблем с сердцем.

Об этом в комментарии агентству HINA рассказал представитель правительства Хорватии, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Пленкович был доставлен в больницу для лечения "эпизодического нарушения сердечного ритма".

Запланированную процедуру было проведено успешно, и ожидается, что Пленкович покинет больницу позже в субботу.

Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию.

Сообщалось также, что польский президент Анджей Дуда нуждался в операции после травмы, в результате чего потерял кончик пальца.