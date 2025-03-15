Премьера Хорватии госпитализировали из-за проблем с сердцем
Новости — Суббота, 15 марта 2025, 11:23 —
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован в пятницу вечером из-за проблем с сердцем.
Об этом в комментарии агентству HINA рассказал представитель правительства Хорватии, сообщает "Европейская правда".
По его словам, Пленкович был доставлен в больницу для лечения "эпизодического нарушения сердечного ритма".
Запланированную процедуру было проведено успешно, и ожидается, что Пленкович покинет больницу позже в субботу.
Напомним, в ноябре прошлого года премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию.
Сообщалось также, что польский президент Анджей Дуда нуждался в операции после травмы, в результате чего потерял кончик пальца.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: