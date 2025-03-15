ЗМІ: у Трампа готують обмеження видачі віз громадянам десятків країн

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість запровадження масштабних обмежень на в'їзд для громадян десятків країн.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, і внутрішню службову записку, з якою ознайомилося агентство.

У записці перерахована 41 країна, розділена на три окремі групи. Громадянам першої групи з 10 країн, серед яких Афганістан, Іран, Сирія, Куба, Північна Корея та інші, буде повністю призупинено видачу віз.

У другій групі п'ять країн – Еритрея, Гаїті, Лаос, М'янма і Південний Судан. Їх громадяни зіткнуться з частковим призупиненням видачі віз, яке вплине на туристичні та студентські візи, а також інші імміграційні візи, за деякими винятками.

Третій групі з 26 країн, до якої входять, зокрема, Білорусь, Пакистан і Туркменістан, можуть частково призупинити видачу американських віз, якщо їхні уряди "не докладуть зусиль для усунення недоліків протягом 60 днів", йдеться у записці.

Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, попередив, що в списку можуть бути зміни, і що він ще має бути затверджений адміністрацією, в тому числі держсекретарем США Марко Рубіо.

Цей крок пов'язаний із забороною президента Дональда Трампа під час його першого терміну на в'їзд до США мандрівникам із семи країн, де більшість населення становлять мусульмани, яка пройшла кілька ітерацій, перш ніж її підтримав Верховний суд у 2018 році.

20 січня Трамп видав указ, що вимагає посиленої перевірки всіх іноземців, які прагнуть в'їхати до США, на предмет виявлення загроз національній безпеці.

Цей указ зобов'язав кількох членів кабінету міністрів подати до 21 березня список країн, поїздки з яких мають бути частково або повністю призупинені, оскільки їхня "інформація про перевірку та скринінг є недостатньою".

Указ Трампа є частиною імміграційної політики, яку він розпочав на початку свого другого терміну.

Він представив свій план у промові в жовтні 2023 року, пообіцявши обмежити в'їзд вихідцям із Сектора Гази, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену та "з будь-якого іншого місця, яке загрожує нашій безпеці".

На початку березня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив наявність дискусій щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.

Четверо співрозмовників Reuters – посадовець-представник адміністрації та ще троє джерел – говорили, що рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні, а питання про це підняли ще до зустрічі керівництва США і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що закінчилась сваркою.