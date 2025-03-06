Reuters: Трамп планує скасувати легальний статус до 240 тисяч українців

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які втекли від війни з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це агентству Reuters стало відомо від високопосадовця адміністрації Трампа і трьох джерел, знайомих з цим питанням.

Цей крок, який очікується вже у квітні, стане кардинальною зміною ставлення до українців у порівнянні з адміністрацією президента Джо Байдена.

Плани згорнути захист для українців почали будувати ще до того, як минулого тижня Трамп публічно посварився з президентом Володимиром Зеленським.

За словами джерел, це є частиною більш широких зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на позбавлення легального статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили в'їзд до США в рамках гуманітарних програм, започаткованих за адміністрації Байдена.

Позбавлення правового статусу українців потенційно може зіштовхнути їх з процедурою прискореної депортації.

Програми Байдена були частиною більш широких зусиль зі створення тимчасових легальних шляхів для стримування нелегальної імміграції та надання гуманітарної допомоги.

На додаток до 240 тисяч українців, які рятуються від російського вторгнення, і 530 тисяч кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, ці програми охопили понад 70 тисяч афганців, які рятуються від влади "Талібану" в Афганістані.

Трамп, будучи кандидатом, пообіцяв припинити програми Байдена, заявивши, що вони виходять за рамки американського законодавства.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо назвав російсько-українську війну "проксі-війною між ядерними державами", що "зайшла у глухий кут", і яка має припинитись.

ЗМІ повідомляють, що призупинення військової допомоги США для України може тривати доти, доки Дональд Трамп не вирішить, що Володимир Зеленський підтримує мирні переговори з Росією.