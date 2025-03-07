Трамп підтвердив, що може переглянути тимчасовий правовий статус українців у США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив наявність дискусій щодо збереження тимчасового права на перебування у США українців, які виїхали за кордон у зв’язку з війною.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер 6 березня Трамп підтвердив, що планує розглянути питання щодо подальшого збереження або скасування правового статусу українців у США, які поїхали з України через війну.

"Ми не маємо наміру комусь зашкодити, ми явно не маємо наміру їм зашкодити… Є люди, які думають, що це правильно, деякі думають, що ні, і я досить скоро буду ухвалювати рішення", – сказав Трамп у коментарі ЗМІ в Овальному кабінеті, коли йому поставили запитання про можливість скасування дозволу на перебування у США українським біженцям.

Перед цим речниця Білого дому назвала "фейком" повідомлення Reuters про те, що такий крок обговорюється.

Четверо співрозмовників Reuters – посадовець-представник адміністрації та ще троє джерел – кажуть, що рішення щодо українців може бути ухвалене у квітні, а питання про це підняли ще до зустрічі керівництва США і президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті, що закінчилась сваркою.

Питання постало на тлі однієї з основних обіцянок Трампа – щодо боротьби з нелегальною міграцією та видворення зі США мігрантів, які перебувають в країні без належних правових підстав, як і тих, які в’їхали за тимчасовими гуманітарними програмами, що діяли за адміністрації Байдена.