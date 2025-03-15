СМИ: у Трампа готовят ограничения выдачи виз гражданам десятков стран
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения масштабных ограничений на въезд для граждан десятков стран.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, и внутреннюю служебную записку, с которой ознакомилось агентство.
В записке перечислена 41 страна, разделенная на три отдельные группы. Гражданам первой группы из 10 стран, среди которых Афганистан, Иран, Сирия, Куба, Северная Корея и другие, будет полностью приостановлена выдача виз.
Во второй группе пять стран – Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан. Их граждане столкнутся с частичным приостановлением выдачи виз, которое повлияет на туристические и студенческие визы, а также другие иммиграционные визы, за некоторыми исключениями.
Третьей группе из 26 стран, в которую входят, в частности, Беларусь, Пакистан и Туркменистан, могут частично приостановить выдачу американских виз, если их правительства "не приложат усилия для устранения недостатков в течение 60 дней", говорится в записке.
Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, предупредил, что в списке могут быть изменения, и что он еще должен быть утвержден администрацией, в том числе госсекретарем США Марко Рубио.
Этот шаг связан с запретом президента Дональда Трампа во время его первого срока на въезд в США путешественникам из семи стран, где большинство населения составляют мусульмане, который прошел несколько итераций, прежде чем его поддержал Верховный суд в 2018 году.
20 января Трамп издал указ, требующий усиленной проверки всех иностранцев, стремящихся въехать в США, на предмет выявления угроз национальной безопасности.
Этот указ обязал нескольких членов кабинета министров подать до 21 марта список стран, поездки из которых должны быть частично или полностью приостановлены, поскольку их "информация о проверке и скрининге является недостаточной".
Указ Трампа является частью иммиграционной политики, которую он начал в начале своего второго срока.
Он представил свой план в речи в октябре 2023 года, пообещав ограничить въезд выходцам из Сектора Газа, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена и "из любого другого места, которое угрожает нашей безопасности".
В начале марта президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил наличие дискуссий о сохранении временного права на пребывание в США украинцев, которые выехали за границу в связи с войной.
Четверо собеседников Reuters – чиновник-представитель администрации и еще трое источников – говорили, что решение по украинцам может быть принято в апреле, а вопрос об этом подняли еще до встречи руководства США и президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете, которая закончилась ссорой.