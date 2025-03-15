Лідеру ультраправих Румунії дозволили балотуватись в президенти

Лідер румунської ультраправої партії "Альянс за об'єднання румунів" (AUR) Джордже Сіміон отримав дозвіл балотуватися на повторних президентських виборах у травні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Виборче бюро Румунії оголосило про це рішення у своїй заяві в суботу.

Сіміон, лідер AUR, другої за кількістю голосів партії на минулорічних загальних виборах, відмовився від участі в президентських перегонах на підтримку ультранаціоналіста Келіна Джорджеску. Але Сіміон все ж таки оголосив про свою кандидатуру після того, як Джорджеску було заборонено балотуватися на травневих виборах.

Сіміон та Анамарія Гавріла, лідер ультраправої Партії молоді, оголосили в середу, що обидва візьмуть участь у перегонах на захист "сувереністичного руху" після того, як Конституційний суд Румунії підтвердив виключення Джорджеску з цьогорічних виборів – хоча це не обов'язково означає, що він не зможе брати участь у майбутніх виборах. За їхніми словами, якщо і Сіміон, і Гавріла будуть допущені до виборів, один з них зніме свою кандидатуру.

"Ми пройшли [виборче бюро], тепер подивимося, чи пройдемо ми [Конституційний суд] і повернемося до демократії", – прокоментував Сіміон у суботу на своїй сторінці у Facebook.

Також у суботу виборче бюро відхилило кандидатуру ще однієї ультраправої активістки Діани Шошоаке. Депутатка Європарламенту і лідер ультранаціоналістичної партії "S.O.S Румунія", якій також було заборонено брати участь у президентських перегонах минулого року, заявила, що подасть апеляцію на це рішення.

Кандидати повинні зібрати мінімум 200 000 підписів для участі в президентських перегонах. Сіміон заявив, що зібрав 604 000, і спрогнозував, що Гавріла також збере "дуже велику кількість".

Сіміон посів четверте місце у скасованому першому турі виборів у листопаді, поступившись Джорджеску, лібералці Єлені Ласконі та лівоцентристському прем'єр-міністру Марчелу Чолаку.

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