В Румунії не допустили до президентських виборів одіозну Шошоаке

Центральне виборче бюро Румунії в суботу не допустило до участі у президентських виборах скандальну лідерку партії SOS Діану Шошоаке.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

За відхилення кандидатури Шошоаке проголосували 10 членів Бюро, а за ухвалення – 3.

Сама Шошоаке відреагував на рішення щодо її кандидатури дописом у Facebook, процитувавши крилатий латинський вислів "Ad augusta per angusta", що означає "високих цілей досягають, подолавши великі труднощі".

Діана Шошоаке відома численними скандальними заявами та вчинками.

Її вивели з одного із засідань Європарламенту, де вона криками перебивала іншу депутатку, скандувала "Віримо в Бога" і тримала ікону. Ще вона відзначилася промовою з вигаданими фактами про "мільйон румунів" в Україні, яким "не дають говорити і молитися".

Шошоаке хотіла балотуватися на президентських виборах 2024 року (перший тур яких у підсумку скасували), але суд вирішив, що особа з такими поглядами не може претендувати на найвищу посаду.

15 березня – останній день, коли можна подати до Центрального виборчого бюро (ЦВК) кандидатури на президентські вибори, що відбудуться 4 травня.

Наразі було подано 14 кандидатур, чотири з яких були відхилені, зокрема скандального ультраправого політика Келіна Джорджеску.