У Румунії двоє ультраправих кандидатів вирішили іти в президенти після недопуску Джорджеску

У Румунії лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон і лідерка ультраправої Партії молодих людей Анамарія Гавріла вирішили висунути свої кандидатури на посаду президента після того, як скандального Келіна Джорджеску не допустили до виборів.

Заяви політиків наводить Digi24, повідомляє "Європейська правда".

Вони зазначили, що у разі якщо їх обох допустять до виборів президента, один з них зніме свою кандидатуру.

Сіміон і Гавріла розповіли, що таке рішення було ухвалене після консультації із Джорджеску.

"Отже, і Джордже Сіміон, і я Анамарія Гавріла, висуваємо свої кандидатури. Нам потрібно, щоб ви приєдналися до нас. Після остаточного затвердження цих кандидатур один із нас зніме свою кандидатуру...Будьте з нами, без вас нам не обійтися. Ми представляємо тільки те, ким ви є і чим ви живете", – сказала Гавріла.

Крайній термін подачі кандидатур на вибори президента Румунії – 15 березня. До цього часу кожен з них повинен зібрати по 200 тисяч підписів.

Як відомо, у вівторок, 11 березня, Конституційний суд Румунії відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати антизахідного Келіна Джорджеску на президентські вибори у травні.

Минулого місяця прокуратура порушила проти Джорджеску кримінальну справу, звинувативши його в "підбурюванні до дій, спрямованих проти конституційного ладу", підтримці фашистських угруповань і неправдивих деклараціях про фінансування виборчої кампанії та розкриття інформації про активи.

9 березня Центральне виборче бюро Румунії вирішило відхилити кандидатуру Келіна Джорджеску на президентських виборах. Після цього в Бухаресті прихильники Джорджеску влаштували протести, які переросли у сутички.