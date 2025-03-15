У Белграді затримали одного з лідерів чорногорської опозиції

У Белграді затримали віцепрезидента Демократичної партії соціалістів (ДПС) і депутата від цієї партії в парламенті Чорногорії Івана Вуковича.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Danas.

Вуковича взяло під варту Агентство з безпеки та інформації (BIA) Сербії.

У ДПС повідомили, що близька до Вуковича людина, яка перебувала з ним у приватних справах у Белграді, розповіла, що співробітники BIA заарештували його, коли він виходив з готелю.

Джерело, яке було свідком затримання Вуковича, повідомило, що кілька людей у формі і двоє в цивільному одязі, які представилися співробітниками BIA, чекали на них перед ліфтом і взяли його під варту.

Вукович розповів їм, що він перебував у Белграді в якості супроводжуючого для члена сім'ї, який перебував там за станом здоров'я.

Він пояснив їм, що вони збираються повернутися до Чорногорії, але вони все одно взяли його під варту.

У ДПС повідомили, що вони не знають подробиць про поточне місцезнаходження Вуковича, і що наразі вони намагаються найняти адвоката.

Вчора ввечері Вукович опублікував на своїй сторінці у Facebook відео з акції протесту в Белграді.

Про його арешт сьогодні вранці в ефірі режимного телеканалу Pink TV заявив лідер Сербської радикальної партії і засуджений у Гаазі Воїслав Шешель.

Величезні натовпи людей зібралися в суботу в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Існують побоювання, що протест у Белграді може завершитись сутичками, інспірованими прихильниками влади.

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