ЄС закликав "уникати насильства" перед масштабними протестами в Сербії

Європейський Союз закликав владу Сербії поважати право на демонстрації напередодні запланованого масштабного антиурядового протесту, викликаного трагедією на вокзалі в місті Новий Сад.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву поширило представництво ЄС у Сербії.

У Євросоюзі заявили, що на тлі запланованих акцій протесту "уважно стежать за поточною внутрішньополітичною ситуацією в Сербії".

"Свобода зборів є основоположним правом, яке необхідно захищати і здійснювати мирним шляхом, забезпечуючи при цьому безпеку учасників та інституцій. Необхідно уникати насильства", – додали там.

У суботу, 14 березня, в Белграді мають зібратись десятки тисяч демонстрантів, які протестуватимуть у звʼязку зі смертоносним обвалом накриття залізничного вокзалу в місті Новий Сад у листопаді.

Досі протести були мирними, але останніми днями в Белграді відбулись збори прихильників чинного президента Александара Вучича, що викликало побоювання зіткнень.

Сам Вучич раніше цього тижня заявив, що очікує від протестувальників "організації широкомасштабного насильства".

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