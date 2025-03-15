У Белграді проходять масштабні антиурядові протести, є перші інциденти

Величезні натовпи людей зібралися в центрі Белграда на мітинг, який вважається кульмінацією місяців майже щоденних антикорупційних протестів, що стали найбільшим викликом 13-річному правлінню президента Александара Вучича.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Danas.

Студенти, які організовують блокади по країні і які закликали до протесту, оголосили, що о 16:00 відбудуться два мітинги, перед парламентом Сербії, а також у Славії, де буде сцена.

Перед парламентом Сербії вишикувалися військові ветерани, в центрі розгорнуті потужні сили поліції.

Колони демонстрантів, які відгукнулися на заклик студентів, що беруть участь у блокаді, рухаються Белградом з різних напрямків, спостерігачі оцінюють це як історичний протест.

Відображаючи зростання напруженості, поліція заявила, що заарештувала чоловіка, який протаранив своїм автомобілем протестувальників у передмісті Белграда, поранивши трьох людей.

Напередодні демонстрації Вучич неодноразово попереджав про ймовірні плани заворушень, погрожуючи арештами і суворими вироками за будь-які інциденти.

Очевидно, щоб перешкодити людям взяти участь у мітингу, в суботу в Белграді було скасовано міський транспорт, а величезні колони автомобілів заблокували дороги, що ведуть до столиці.

Транспортна компанія заявила, що скасування було зроблено "з міркувань безпеки".

У п'ятницю ввечері десятки тисяч людей влаштували радісну зустріч студентів, які вже кілька днів йшли або їхали на велосипедах з усієї Сербії до Белграда на головний мітинг, що відбудеться в суботу в другій половині дня.

З раннього ранку люди почали збиратися в різних частинах міста, готуючись до маршу в напрямку центру.

Підживлюючи побоювання зіткнень, прихильники Вучича розбили наметове містечко в центрі Белграда перед його штаб-квартирою.

Серед натовпу – колишні члени страшного воєнізованого підрозділу, причетного до вбивства першого демократичного прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича у 2003 році, а також футбольні хулігани, відомі своїми насильницькими діями.

Приватний телеканал N1 в суботу показав кадри, на яких десятки молодих людей у бейсболках заходять до табору прихильників Вучича.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив державному телеканалу РТС, що за ніч було затримано 13 осіб, але в п'ятницю не було зафіксовано жодних серйозних інцидентів.

За його словами, поліція затримала шістьох опозиційних активістів за нібито підготовку перевороту і безладів у суботу.

Нагадаємо, що в результаті падіння навісу в Новому Саді в листопаді 2024 року загинули 15 людей, серед них – двоє дітей. Вища прокуратура Сербії висунула обвинувачення 13 людям, зокрема колишньому міністру Горану Весічу.

Після трагедії в Сербії почались масштабні студентські антиурядові протести, серед вимог яких – публікація повної документації про реконструкцію залізничного вокзалу, де брали участь китайські компанії.

Існують побоювання, що анонсований на 15 березня протест у Белграді може завершитись сутичками, інспірованими прихильниками влади.

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