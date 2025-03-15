В Белграде задержали одного из лидеров черногорской оппозиции

В Белграде задержали вице-президента Демократической партии социалистов (ДПС) и депутата от этой партии в парламенте Черногории Ивана Вуковича.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Danas.

Вуковича взяло под стражу Агентство по безопасности и информации (BIA) Сербии.

В ДПС сообщили, что близкий к Вуковичу человек, который находился с ним по частным делам в Белграде, рассказал, что сотрудники BIA арестовали его, когда он выходил из отеля.

Источник, который был свидетелем задержания Вуковича, сообщил, что несколько человек в форме и двое в гражданской одежде, которые представились сотрудниками BIA, ждали их перед лифтом и взяли его под стражу.

Вукович рассказал им, что он находился в Белграде в качестве сопровождающего для члена семьи, который находился там по состоянию здоровья.

Он объяснил им, что они собираются вернуться в Черногорию, но они все равно взяли его под стражу.

В ДПС сообщили, что они не знают подробностей о текущем местонахождении Вуковича, и что в настоящее время они пытаются нанять адвоката.

Вчера вечером Вукович опубликовал на своей странице в Facebook видео с акции протеста в Белграде.

О его аресте сегодня утром в эфире режимного телеканала Pink TV заявил лидер Сербской радикальной партии и осужденный в Гааге Воислав Шешель.

Огромные толпы людей собрались в субботу в центре Белграда на митинг, который считается кульминацией месяцев почти ежедневных антикоррупционных протестов, ставших самым большим вызовом 13-летнему правлению президента Александара Вучича.

Существуют опасения, что протест в Белграде может завершиться столкновениями, инспирированными сторонниками власти.

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