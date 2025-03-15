Орбан заявив, що ЄС – це імперія, яка хоче колонізувати Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив ЄС у намірах колонізувати Україну, саме тому, за його словами, Брюссель підтримує продовження війни.

Про це він сказав у промові біля Національного музею у Будапешті з нагоди національного свята, повідомляє "Європейська правда" за матеріалами угорських ЗМІ.

Окрім нападок на незалежні ЗМІ та неурядові організації, які він порівняв з комахами, яких треба знищити, значну частину свого виступу Орбан присвятив Україні і угорській боротьбі з "веселковою імперією" у Брюсселі.

Угорський прем'єр після позачергового саміту ЄС 6 березня оголосив, що ініціює національну консультацію про вступ України до ЄС. Орбан також закликав своїх прихильників взяти участь в опитуванні.

"Рік тому питання було в тому, чи хочемо ми померти за Україну. Зараз питання полягає в тому, чи хочемо ми брати участь у приєднанні України. Дорогі друзі, давайте проголосуємо!", – заявив Орбан.

За словами Орбана, "войовничий" Брюссель хоче колонізувати Україну, а не допомагати їй. Цим він пояснив своїм прихильникам, чому у Брюсселі хочуть, щоб Україна вступила до ЄС, і чому Угорщина повинна сказати "ні" цьому.

"Імперія не хоче допомагати Україні, вона хоче її колонізувати. Засіб колонізації – війна. Господарі Європи вирішили, що Україна повинна продовжувати війну", – заявив він.

"Натомість вона отримає швидке членство в ЄС. За наші гроші. Ми можемо відповісти тільки одне: Союз, але без України!", – наголосив він.

Орбан не уточнив, чому ЄС вигідно продовжувати війну, якщо він хоче колонізувати Україну, і яку відповідальність за це несе агресор, Росія, яка розв'язала війну.

Орбан 15 березня також опублікував у соцмережах допис під назвою "Чого угорська нація хоче від Брюсселя". Останній пункт зі списку вимог Орбана звучить так: "Союз, але без України".

Тим часом джерела "ЄвроПравди" розповіли, що під час обговорення проєкту висновків Європейської ради 20-21 березня представники Угорщини знову наполягають на скороченні розділу "Україна", вилучивши з його тексту згадки про продовження воєнної підтримки України та про "мир з позиції сили".