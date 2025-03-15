Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в намерениях колонизировать Украину, именно поэтому, по его словам, Брюссель поддерживает продолжение войны.

Об этом он сказал в речи возле Национального музея в Будапеште по случаю национального праздника, сообщает "Европейская правда" по материалам венгерских СМИ.

Кроме нападок на независимые СМИ и неправительственные организации, которые он сравнил с насекомыми, которых надо уничтожить, значительную часть своего выступления Орбан посвятил Украине и венгерской борьбе с "радужной империей" в Брюсселе.

Венгерский премьер после внеочередного саммита ЕС 6 марта объявил, что инициирует национальную консультацию о вступлении Украины в ЕС. Орбан также призвал своих сторонников принять участие в опросе.

"Год назад вопрос был в том, хотим ли мы умереть за Украину. Сейчас вопрос заключается в том, хотим ли мы участвовать в присоединении Украины. Дорогие друзья, давайте проголосуем!", – заявил Орбан.

По словам Орбана, "воинственный" Брюссель хочет колонизировать Украину, а не помогать ей. Этим он объяснил своим сторонникам, почему в Брюсселе хотят, чтобы Украина вступила в ЕС, и почему Венгрия должна сказать "нет" этому.

"Империя не хочет помогать Украине, она хочет ее колонизировать. Средство колонизации – война. Хозяева Европы решили, что Украина должна продолжать войну", – заявил он.

"Взамен она получит быстрое членство в ЕС. За наши деньги. Мы можем ответить только одно: Союз, но без Украины!", – подчеркнул он.

Орбан не уточнил, почему ЕС выгодно продолжать войну, если он хочет колонизировать Украину, и какую ответственность за это несет агрессор, Россия, которая развязала войну.

Орбан 15 марта также опубликовал в соцсетях сообщение под названием "Чего венгерская нация хочет от Брюсселя". Последний пункт из списка требований Орбана звучит так: "Союз, но без Украины".

Между тем источники "ЕвроПравды" рассказали, что при обсуждении проекта выводов Европейского совета 20-21 марта представители Венгрии снова настаивают на сокращении раздела "Украина", изъяв из его текста упоминания о продолжении военной поддержки Украины и о "мире с позиции силы".