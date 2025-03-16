Чехія хоче обговорити в ЄС долю "Радіо Свобода", яке позбавили фінансування

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський хоче обговорити з колегами з країн Європейського Союзу на зустрічі 17 березня можливе продовження "Радіо Свобода", яке адміністрація Дональда Трампа позбавила фінансування.

Про це він сказав в ефірі Чеського телебачення, повідомляє "Європейська правда".

На думку Ліпавського, продовження мовлення "Радіо Свобода" відповідає інтересам Європи, навівши як приклад підтримку демократичних сил у країнах Східної Європи та Азії.

Він зазначив, що необхідно політично замислитися над тим, що "Радіо Свобода" означає для Чехії і для Європи.

"У наших інтересах, щоб тоталітаризм не процвітав по сусідству з нами", – додав глава чеського МЗС.

Напередодні стало відомо про скасування фінансування "Радіо Свобода", пов'язане з рішенням президента США Дональда Трампа скоротити Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

Зазначимо, що головна редакція "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" розташована у Празі.

Перед тим надійшла новина про проблеми "Голосу Америки", де журналістів відсторонили від роботи, що означає фактичну зупинку мовника.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства з міжнародного розвитку (USAID) після шеститижневої перевірки.