Чехия хочет обсудить в ЕС судьбу "Радио Свобода", которое лишили финансирования
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский хочет обсудить с коллегами из стран Европейского Союза на встрече 17 марта возможное продолжение "Радио Свобода", которое администрация Дональда Трампа лишила финансирования.
Об этом он сказал в эфире Чешского телевидения, сообщает "Европейская правда".
По мнению Липавского, продолжение вещания "Радио Свобода" отвечает интересам Европы, приведя в пример поддержку демократических сил в странах Восточной Европы и Азии.
Он отметил, что необходимо политически задуматься над тем, что "Радио Свобода" означает для Чехии и для Европы.
"В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами", – добавил глава чешского МИД.
Накануне стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).
Отметим, что главная редакция "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" расположена в Праге.
Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.
На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.