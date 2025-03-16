Чехия хочет обсудить в ЕС судьбу "Радио Свобода", которое лишили финансирования

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский хочет обсудить с коллегами из стран Европейского Союза на встрече 17 марта возможное продолжение "Радио Свобода", которое администрация Дональда Трампа лишила финансирования.

Об этом он сказал в эфире Чешского телевидения, сообщает "Европейская правда".

По мнению Липавского, продолжение вещания "Радио Свобода" отвечает интересам Европы, приведя в пример поддержку демократических сил в странах Восточной Европы и Азии.

Он отметил, что необходимо политически задуматься над тем, что "Радио Свобода" означает для Чехии и для Европы.

"В наших интересах, чтобы тоталитаризм не процветал по соседству с нами", – добавил глава чешского МИД.

Накануне стало известно об отмене финансирования "Радио Свобода", связанной с решением президента США Дональда Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).

Отметим, что главная редакция "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" расположена в Праге.

Перед тем поступила новость о проблемах "Голоса Америки", где журналистов отстранили от работы, что означает фактическую остановку вещателя.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио объявил о сворачивании 83% программ Агентства по международному развитию (USAID) после шестинедельной проверки.