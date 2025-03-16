Французький євродепутат вимагає від США повернути Статую Свободи

Французький депутат Європарламенту Рафаель Глюксманн вважає, що США повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті.

Про це він сказав на зʼїзді своєї партії Place Publique 16 березня, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У своїй промові Глюксманн звернувся до "американців, які обрали сторону тиранів", маючи на увазі адміністрацію Дональда Трампа.

"Ми збираємося сказати американцям… які звільняють дослідників за прояв наукової свободи: "Поверніть нам Статую Свободи". Ми подарували її вам, але, очевидно, ви її зневажаєте. Тож їй буде просто чудово тут, з нами", – вважає політик.

Також євродепутат розкритикував позицію США стосовно повномасштабного вторгнення Росії в Україну і закликав "до демократичного опору" для протистояння ультраправим силам.

Статуя Свободи була створена французом Огюстом Бартольді як подарунок французького народу американцям у пам'ять про союз між двома країнами під час Війни за незалежність США.

Вона була відкрита 28 жовтня 1886 року, на честь 100-річчя американської Декларації незалежності, і зараз стоїть на Острові Свободи в Нью-Йорку, що на південь від Мангеттена.

Глюксманн і раніше критикував нинішню адміністрацію США: у лютому він порівняв розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна з Мюнхенською змовою 1938 року.