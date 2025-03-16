Французский евродепутат требует от США вернуть Статую Свободы

Французский депутат Европарламента Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.

Об этом он сказал на съезде своей партии Place Publique 16 марта, передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В своей речи Глюксманн обратился к "американцам, которые выбрали сторону тиранов", имея в виду администрацию Дональда Трампа.

"Мы собираемся сказать американцам... которые увольняют исследователей за проявление научной свободы: "Верните нам Статую Свободы". Мы подарили ее вам, но, очевидно, вы ее презираете. Поэтому ей будет просто прекрасно здесь, с нами", – считает политик.

Также евродепутат раскритиковал позицию США относительно полномасштабного вторжения России в Украину и призвал "к демократическому сопротивлению" для противостояния ультраправым силам.

Статуя Свободы была создана французом Огюстом Бартольди как подарок французского народа американцам в память о союзе между двумя странами во время Войны за независимость США.

Она была открыта 28 октября 1886 года, в честь 100-летия американской Декларации независимости, и сейчас стоит на Острове Свободы в Нью-Йорке, что к югу от Манхэттена.

Глюксманн и ранее критиковал нынешнюю администрацию США: в феврале он сравнил разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с Мюнхенским сговором 1938 года.