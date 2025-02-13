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Євродепутат про розмову Трампа і Путіна: ось ми і повернулись у 1938 рік

Новини — Четвер, 13 лютого 2025, 16:59 — Олег Павлюк

Французький депутат Європарламенту від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Рафаель Глюксманн порівняв розмову Дональда Трампа і Владіміра Путіна з Мюнхенською змовою 1938 року.

Свою позицію він опублікував у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

На думку Глюксманна, нині настав момент у війні, "якого Путін чекав відтоді, як його бліцкриг на Київ провалився: крах не українського фронту, а західного тилового фронту".

"Ось ми і повернулися у 1938 рік… У Мюнхені Гітлеру запропонували "на блюдечці з позолотою" Чехословаччину на переговорах, з яких були виключені її лідери", – додав він.

Євродепутат вважає, що президент США своїми заявами приніс у жертву "ще до початку переговорів територіальну цілісність України та її майбутнє в НАТО".

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"Перш за все, не думайте, що перемир'я, засноване на розподілі України, означатиме кінець війни. Воно лише запустить її другу фазу, яка полягатиме в поширенні на територію Європейського Союзу", – застеріг Глюксманн.

Він закликав Європу до активних дій – від конфіскації російських активів до різкого збільшення поставок зброї Україні та посилення санкцій проти Москви.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп провів переговори з Владіміром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Пізніше Трамп оголосив про "негайний" початок переговорів про перемир'я в Україні і заявив, щоПутін нібито хоче миру.

З боку багатьох європейських політиків і представників міжнародних інституцій лунають занепокоєння щодо можливості укладення угоди щодо України за спиною країни.

Водночас, відповідаючи на такі звинувачення, новий глава Пентагону Піт Гегсет заявив у четвер, що в таких переговорах "немає зради".

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