Рубіо: після запровадження мит США можуть укласти торговельні угоди з країнами

Американський державний секретар Марко Рубіо каже, що після введення Сполученими Штатами тарифів проти їхніх основних торговельних партнерів, США можуть розпочати двосторонні переговори з цими країнами щодо нових торговельних домовленостей.

Його слова цитує агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Коментуючи тогову війну, яку розпочала адміністрація Трампа, Рубіо сказав, що Сполучені Штати будуть вводити заходи у відповідь проти країн, які запровадили тарифи проти США.

"Це глобально. Це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС, це проти всіх", – заявив він.

Утім, за словами держсекретаря, США готові до нових двосторонніх переговорів з країнами світу щодо нових торговельних угод.

"А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь – потенційно – у двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торговельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін", – сказав він.

Рубіо зауважив, що Сполучені Штати "перезавантажать базову лінію", щоб гарантувати, що до них ставитимуться справедливо.

"Нам не подобається статус-кво. Ми збираємося встановити новий статус-кво, і тоді ми зможемо про щось домовитися, якщо вони (інші країни. – Ред.) захочуть. Те, що ми маємо зараз, не може продовжуватися", – додав він.

Як відомо, Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони набули чинності в середу, 12 березня.

У відповідь Європейська комісія заявила, що з наступного місяця запровадить контрмита на американські товари на суму 26 млрд євро.

Після цього американський президент заявив, що запровадить 200-відсоткове мито на всі вина та інші алкогольні продукти з країн Європейського Союзу, якщо ЄС не скасує своє мито на віскі.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мита на шкоду Сполученим Штатам: які ризики несе шантаж Трампом країн-сусідів.